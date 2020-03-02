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KORAL Aselsan özellikleri nedir? ABD'li uzmanı şoke ti! KORAL ne yapar?

KORAL ne yapar? KORAL nedir? 'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda KORAL sistemi kullanılıyor. İnsansız hava aracı olarak Koral Harp sistemi ile ilgili daylar ise merak konusu oldu. Peki KORAL sistemi ne işe yaramaktadır? KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Bu nitelikleriyle KORAL Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor. Jammer sistemi KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile geniş bir alanı kontrol altına alıyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda köreltilebiliyor.

  • Güncel
  • 03.03.2020 10:53
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:53
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KORAL ne yapar? Özellikleri şoke etti!

Bahar Kalkanı harekatı ile Esad rejimi ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Dünyayı şaşkına çeviren TSK envanterinde yer alan SİHA'lar ve KORAL sistemi oldu. Bu bağlamda KORAL nedir? Gündemde araştırılan konular arasında KORAL sistemi yer alıyor.Koral, İdlib'de Mehmetçiğin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatında önemli bir rol oynuyor. KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor. KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor.

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