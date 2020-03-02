Bahar Kalkanı harekatı ile Esad rejimi ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Dünyayı şaşkına çeviren TSK envanterinde yer alan SİHA'lar ve KORAL sistemi oldu. Bu bağlamda KORAL nedir? Gündemde araştırılan konular arasında KORAL sistemi yer alıyor.Koral, İdlib'de Mehmetçiğin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatında önemli bir rol oynuyor. KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor. KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor.

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