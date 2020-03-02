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Son dakika: 'da Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Son dakika haberine göre Doğubayazıt'ta 'lı teröristler tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirildi.

  • Güncel
  • 02.03.2020 10:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 10:06
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Ağrı'da Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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