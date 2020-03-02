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'dan korkutan paylaşımı!

'de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip ölümcül dünyayı alarma geçirdi. Şu ana kadar ölümcül virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 914'e yükseldi. Virüsün sıfır noktası olan Çin'de insanlar dezanfekte ilacı bulamazken virüsün bulaştığı kişileri evlerine kilitlemeye devam ediyorlar. Dünya Saplık Örgütü virüsle ilgili yaptığı son açıklamada riskin "yüksek" ten "çok yüksek"e çıktığını belirtti. Tüm bu yaşananlar endişelendirirken 'dan gelen bir görüntü durumun ne boyutta olduğunu göstermiş oldu. İşte haberin detayları...

  • Güncel
  • 02.03.2020 09:32
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 09:37
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12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve önce Çin daha sonra da tüm dünyaya yayılan koronavirüs pek çok ülkede can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD'de koronavirüsünden ilk can kaybı yaşanırken, virüs İtalya, İran gibi ülkelerde de hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Çin'de milyonlarca insanın karantinaya alındığı salgın ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü daha önce kırmızı alarm vermişti. Virüsün aşı tedavisi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, konuyla ilgili flaş bir son dakika açıklaması da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'dan geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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