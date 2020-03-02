12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve önce Çin daha sonra da tüm dünyaya yayılan koronavirüs pek çok ülkede can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD'de koronavirüsünden ilk can kaybı yaşanırken, virüs İtalya, İran gibi ülkelerde de hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Çin'de milyonlarca insanın karantinaya alındığı salgın ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü daha önce kırmızı alarm vermişti. Virüsün aşı tedavisi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, konuyla ilgili flaş bir son dakika açıklaması da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'dan geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…