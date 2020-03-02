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Son dakika haberine göre Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar örtüsünün bulunduğu yüksek bölgeler için çığ uyarısında bulundu.

  • Güncel
  • 02.03.2020 13:02
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 13:04
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Meteorolojiden iki bölge için kritik uyarı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Batı bölgelerinde nun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

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