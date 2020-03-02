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Esad rejiminin telsizcisi vurulan uçakları ararken şoke oldu: Vuruldu, vuruldu, vuruldu!

Türkiye'nin için başlattığı kapsamında dün Esad rejimine ağır darbe verildi. Rejime ait 2 uçak ve 3 hava savunma sistemi etkisiz hale getirildi. Rejimin 2 uçağının vurulduğu anlarda pilotlara ulaşmak isteyen rejim telsizcisine yanıt veren muhalif telsizci, "Vuruldu, vuruldu, vuruldu!" anonsunu yaptı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 07:39
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 07:42
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Esad rejiminin telsizcisi vurulan uçakları ararken şoke oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Beşşar Esed rejimine karşılık vererek iki uçağını vurduğu anlarda pilotlara ulaşmak isteyen rejim telsizcisine yanıtı, muhaliflerin telsizcisi verdi. Muhalif telsizci, "Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu." anonsu yaptı.

Telsiz konuşması kayıtlarına göre, ilk olarak rejimin kontrol kulesi görevlisi, düştüğü yönünde bilgiler olan uçaklarla bağlantı kurmak için art arda anonslar yaptı.

Zehebi, Fıddı ve Riyah kodlarıyla seslenerek 3 uçağın havada olduğunu zanneden rejim görevlisinin anonslarının arasına muhaliflere ait uçak gözlemevinin telsizcisi girdi.

Muhalif telsizci, "Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu." anonsu yaptı.

Rejim temsilcisi ise aldığı "kötü haber"e rağmen uçakları kod adlarıyla anonsa devam ederek pilotlara ulaşmaya çalıştı ancak pilotlardan dönüş gelmemesi ve uçakların düştüğünün anlaşılması üzerine muhalif telsizci, "Arkadaşlar, Riyah büyük ihtimalle düştü. (Kule) Riyah diyor dönüş yapmıyor. SU24 cevap vermiyor. Cebel Zaviye'deki arkadaşlar" anonsu geçmeye başladı. Bu konuşmaların ardından rejim kulesinin anonsları kesildi.

Uçak gözlemevi kayıtlarına göre rejim uçakları Humus ilinde bulunan Sin ve T4 askeri havaalanlarından kalkmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejimine ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.

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