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Son dakika: ekipleri 136 düzensiz göçmeni kurtardı

Son dakika haberi! İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açıldıktan sonra mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 136 düzensiz göçmen, Türk ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 05:29
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 05:29
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Ölüme terk ettiler! Sahil Güvenlik kurtardı

'nde botlarının sürüklenmeye başladığını bildiren düzensiz göçmenler, Çeşme'de bekleyen yakınlarına telefonla ulaşarak yardım istedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine Komutanlığı ekipleri, bölgeye kurtarma operasyonu düzenledi.

Ekipler çoğunluğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni, kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, botlarının motoruna, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konulduğunu ileri sürdü.

Bir düzensiz göçmen, "Yunanlar botumuzun motorunu söktüler, yedek benzinimizi de aldılar. Bizi denize bıraktılar. 5 saat denizin ortasında kaldık. Bizden Türkiye'ye geri dönmemizi istediler." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin, aralarında Suriyeli düzensiz göçmenlerin de bulunduğu iki bottaki 111 kişiyi daha kurtararak Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdiği öğrenildi.

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