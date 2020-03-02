Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 107 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 181'inci günde de sürdürdü. Oğlu Tuncay (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "181 gün değil 181 sene de geçse burada olacağım. dedi.



2 FİLİSTİNLİ VURULDU

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilere karşılık vermeye çalışan Filistinlilere müdahalesinde 2 kişiyi mermiyle yaraladı. Yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlilere, sık sık saldırıda bulunuyor.



IRKÇI SALDIRIYA KARŞI YÜRÜDÜLER

ALMANYA'DA, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen, 4'ü Türk 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırı karşıtı yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Ayşe Şahin ve Herald Müller adlı iki girişimcinin çağrısıyla yaklaşık 700 kişi katıldı.



DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE!

ÇORUM'DA terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında terör örgütünün bombalı eylemlerine karışanların yer aldığı öne sürüldü.



FETÖ'DEN TUTUKLANDI

ADANA'DA Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Zanlılar arasında polis okulu ve öğrencilerinin mahrem imamı ile meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu öğrenildi.



BATMAN'DA 230 KİLO ESRAR

BATMAN'DA bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 232,5 kilogram esrar, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edidi.