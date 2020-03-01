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Son dakika: Libya'da darbeci Hafter milislerinden 23'ü öldürüldü, 4'ü yakalandı

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler () nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerden 23'ünün öldürüldüğünü, 4'ünün sağ yakalandığını duyurdu.

  • Güncel
  • 02.03.2020 00:11
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 00:11
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Libya'da darbeci Hafter'e şok!

tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinde pek çok noktadan gerçekleştirdiği saldırıların UMH güçleri tarafından püskürtüldüğünü, çıkan da 23 milisin öldürüldüğünü, 4'ünün yakalandığını söyledi.

Mecei, çatışmalarda UMH güçlerinden de 9 askerin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Sözcü Mecei, UMH güçlerinin, Hafter milislerinin El-Aziziyye ve es-Sevani bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında 6 askeri aracı, Ayn Zara bölgesinde de bir füze rampasını kullanılamaz hale getirdiğini kaydetti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta ve 'nın önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

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