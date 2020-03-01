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Son dakika: Bulgaristan Başbakanı Borisov, 'ye geliyor

Son dakika haberine göre , yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ayrıca Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

  • Güncel
  • 01.03.2020 23:47
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 23:47
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Borisov, Türkiye'ye geliyor

, yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Borisov'la yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ayrıca Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.



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