Bugünkü
Takvim

böyle yönetiliyor! MSB o görüntüleri paylaştı

'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Hatay’daki Taktik Komuta Merkezi’nde ’nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 00:24
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 00:28
ABONE OL
Bahar Kalkanı Harekatı işte böyle yönetiliyor

, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin, Hatay'daki Taktik Komuta Merkezi'nde Bahar Kalkanı Herakatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdiği anımsatıldı.

Bakan Akar'ın, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan 'nı Taktik Komuta Merkezi'nde sevk ve idare etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Bakanlık, Bakan Akar ve komuta kademesinin Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını servis etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Bahar Kalkanı Harekatı böyle yönetiliyor! MSB o görüntüleri paylaştı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri