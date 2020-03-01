Başkan Erdoğan'ın yeğeninin düğünü şehit haberleri üzerine iptal edildi

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 askerimizin şehit oldu. Bugün itibari ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan , 1 Mart saat 17:00'da dünyaevine girecekti. Yaşanan bu gelişmeler sonucu söz konusu düğün de iptal edildi.

AİLELER BÖYLE DUYURDU

İki aileden yapılan duyuruda nikah merasiminin ertelendiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

Sevde Erdoğan & Ersin Özsoy Ailelerinin Nikah Töreni tarihi

Kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmeten 07.03.2020 saat 16.00 ikram 17.00 nikah merasimi olarak değişmiştir.

Siz değerli konuklarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı tekrar ifade eder, çiçek ve çelenk göndermek isteyen davetlilerimizin bunun yerine aşağıdaki hesaplara bağışta bulunmasını rica ederiz.

Milletimizin başı sağolsun...

TSK Mehmetçik Vakfı

T.C. Ziraat Bankası- Ankara Kamu Kurumsal Şubesi

TR450001001745000019825439

TSK Dayanışma Vakfı

T.C. Ziraat Bankası-Başkent şubesi

TR600001001683390318035010