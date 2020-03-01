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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Liderler Erdoğan-Putin buluşması öncesi konuları değerlendirdi.

  • Güncel
  • 01.03.2020 16:15
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 16:43
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Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Rusya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.

Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.

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