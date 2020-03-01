Bugünkü
Takvim

: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu

haberine göre Başkan ile Rusya Devlet Başkanı 'in yapacağı yüz yüze görüşmenin tarihi 5 Mart olarak açıklandı. Görüşme Moskova'da gerçekleşecek.

  • Güncel
  • 01.03.2020 11:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.03.2020 11:46
ABONE OL
Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Başkan , 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı ile görüşecek.

Özellikle 'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Moskova tarafı, İdlib konusunda yeni bir harita istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.

Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri