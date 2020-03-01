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operasyonunda son durum

Son dakika haberine göre harekatının son durum açıklandı. 27 Şubat'ta İdlib'de Türk askerlerine yönelik yapılan kalleş saldırının ardından başlatılan harekat kapsamında 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 01.03.2020 12:39
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 13:24
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Suriye'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü

27 Şubat'ta 'de Türk askerlerine yönelik yapılan kalleş saldırının ardından bölgeye başlatılan operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonda son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Bakan Akar, "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir." ifadelerini kullandı ve "Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır." dedi.

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