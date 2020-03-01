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Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. , Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.

  • Güncel
  • 01.03.2020 20:31
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 20:32
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Tüm camilerde Fetih Suresi okunacak
Diyanet İşleri Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve millet için dua edileceğini belirtti.

Vatandaşları, sabah namazında camileri doldurmaya çağıran Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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