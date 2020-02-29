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Son dakika: duyurdu! Kanlı saldırı böyle engellendi

: Terör örgütü /YPG’nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 16:42
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 16:42
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MSB duyurdu! Kanlı saldırı böyle engellendi

'den gelen açıklamada, ''Terör örgütü /YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi.



Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi.'' denildi.



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