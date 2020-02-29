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Başkanı açıkladı! "Başkan Erdoğan ile ları görüşüyoruz"

Başkanı , Başkan ile bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

  • Güncel
  • 29.02.2020 23:22
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 23:22
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Başkan Erdoğan ile Patriotları görüşüyoruz

Başkanı , Başkan ile bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Trump, Başkan Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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