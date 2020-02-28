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Başkan Erdoğan bahsetti! ? ?

İdlib'te yapılan kalleş saldırı sonrasında Türkiye yasa boğuldu. 33 askerimiz şehit oldu. Saldırı ardından Başkan Erdoğan önderliğinde Güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı 'ın yaptığı konuşma da tan bahsetmesine üzerine, ülke gündeminde yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından Konvansiyonel savaşın ne anlama geldiği merak edilip arama motorlarından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ? ? Detaylar takvim.com.tr'de

  • Güncel
  • 28.02.2020 10:31
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 10:32
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Konvansiyonel savaş nedir? Ne anlama geliyor?

Konvansiyonel savaş nedir? Ülke gündeminin hareketli günlerinde, İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrasında birçok kişi Konvansiyonel savaşın ne demek olduğunu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma da Konvansiyonel savaştan bahsetmesi üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki, Konvansiyonel savaş nedir? Ne anlama geliyor?

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