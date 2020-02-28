Konvansiyonel savaş nedir? Ülke gündeminin hareketli günlerinde, İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrasında birçok kişi Konvansiyonel savaşın ne demek olduğunu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma da Konvansiyonel savaştan bahsetmesi üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki, Konvansiyonel savaş nedir? Ne anlama geliyor?