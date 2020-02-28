Son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! 'Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip' İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu alçak saldırı sonrası Türkiye'nin yol haritası ne olacak?
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