Bugünkü
Takvim

'de kalleş saldırı! Sınıra asker sevkiyatı!

’de kalleş saldırının ardından TSK sınırına farklı illerden komando sevk etti. Komandoların Suriye’deki üst bölgelerine yerleşeceği belirtiliyor. Bölgeye farklı şehirlerden gönderilen asker sayısı on binler ile ifade ediliyor. Zırhlı araç ve tankların sayısı bini aştı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 12:49
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 12:53
ABONE OL

Suriye'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Esed Rejimi'nin dün akşam uçaklarla gerçekleştirdiği hain saldırda İdlib'de konuşlu bulunan 33 Mehmetçik şehit oldu. 32 askerimiz de yaralanırken, süratle Hatay'a tahliye edildi. Esed Rejimi'ne anında karşılık verilirken, 309 Rejim askeri etkisiz hale getirildi. Rejim'in İdlib ve çevresindeki tespit edilen tüm hedefleri karadan ve havadan bombardıman ile yok edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel İdlib'de kalleş saldırı! Sınıra asker sevkiyatı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri