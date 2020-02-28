Suriye'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Esed Rejimi'nin dün akşam uçaklarla gerçekleştirdiği hain saldırda İdlib'de konuşlu bulunan 33 Mehmetçik şehit oldu. 32 askerimiz de yaralanırken, süratle Hatay'a tahliye edildi. Esed Rejimi'ne anında karşılık verilirken, 309 Rejim askeri etkisiz hale getirildi. Rejim'in İdlib ve çevresindeki tespit edilen tüm hedefleri karadan ve havadan bombardıman ile yok edildi.