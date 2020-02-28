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'te vakası 45'e yükseldi!

'de ortaya çıkan ve giderek yayılan dünyayı alarma geçirdi. , ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 45'e yükseldiğini duyurdu. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müsteşarı Busina el-Mudaf, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin 43'ünün 'dan geldiğini ve bu kişilerin 3 merkezde karantina altında tutulduğunu belirtti.

  • Güncel
  • 28.02.2020 16:07
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 16:07
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Kuveyt'te Koronavirüs vakası 45'e yükseldi!

Halk Sağlığı Müsteşarı Busina el-Mudaf, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin 43'ünün 'dan geldiğini ve bu kişilerin 3 merkezde karantina altında tutulduğunu belirtti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 45'e yükseldiğini aktaran Mudaf, hastalara gerekli bakımın sağlandığını ve durumlarının iyi olduğu kaydetti.

Mudaf, vatandaşlara virüsün yayılmasını önlemek i uzmanların tavsiyelerine uyma çağrısı yaptı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, dün ülkede tespit edilen yeni tip (Kovid-19) vakasını 43 olarak açıklamıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden; Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görüldü.

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