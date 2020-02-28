Rusya'dan son dakika açıklaması: Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.
Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.
Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.
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