Bugünkü
Takvim

Rusya'dan son dakika açıklaması: Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre Rusya, Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı ’in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

  • Güncel
  • 28.02.2020 21:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 21:19
ABONE OL
Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
Başkan ve Rusya Devlet Başkanı , Suriye'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.

Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Rusya'dan son dakika açıklaması: Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri