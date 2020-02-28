Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, 'Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli' dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, 'Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli' dedi. Ayrıntılar geliyor... İdlib'de Mehmetçiğe yapılan hain saldırının ardından Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlülerin mesajları... Son dakika: İdlib'deki hain saldırı dünya basınında! 'Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip'
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.