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ABD'den son dakika Esad rejimi, ve 'a çağrı

Son dakika haberi! ABD , 'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, " rejimi, ve saldırılarına son vermeli" dedi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 01:07
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 01:07
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