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3 gün önce oğluna son veda! Şehit babası : Allah'ın emri başımız üzeredir

'nin  kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden 'nün (25) acı haberi, 'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Köyde çobanlık yapan, 4 çocuk babası , şehit oğluyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı. Öğütçü, oğluyla görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Bir oğlunun da 'de asker olduğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan sağ olsun, Allah'ın emri başımız üzeredir" dedi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 00:55
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 00:55
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Allah'ın emri başımız üzeredir

'nin kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden 'nün (25) acı haberi, 'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ailesine verildi.


Astsubay Muharrem Öğütçü'nün şehadet haberi, Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde oturan ailesine ulaştı. Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, sağlık ekipleri eşliğinde aileye, oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.



Köyde çobanlık yapan, 4 çocuk babası , şehit oğluyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı.



Öğütçü, oğluyla görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Bir oğlunun da 'de asker olduğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan sağ olsun, Allah'ın emri başımız üzeredir" dedi.

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