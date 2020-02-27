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'da Koronavirüs vakası 3'e çıktı!

Son dakika haberleri... 'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan Koronavirüs 'a da sıçramıştı. Yunanistan'da 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3'e çıkarken tüm karnaval etkinliklerinin iptal edileceği belirtildi. tarafından yapılan açıklamada, vakalardan birinin teyit edilen ilk vaka olan 38 yaşındaki kadının akrabası olduğu ifade edildi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 14:49
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:49
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Yunanistan'da Koronavirüs vakası 3'e çıktı!

'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği açıklandı.

Yunanistan'da 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3'e çıkarken tüm karnaval etkinliklerinin iptal edileceği belirtildi.
tarafından yapılan açıklamada, vakalardan birinin teyit edilen ilk vaka olan 38 yaşındaki kadının akrabası olduğu ifade edildi.

Kadının kısa bir süre önce 'nın Milano kentinden döndüğü kaydedilirken üçüncü vakanın da İtalya'yı ziyaret eden bir kadın olduğu aktarıldı.

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