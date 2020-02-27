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Başkan Erdoğan'dan 'na SSK göndermesi

Başkan , 'nin açılış dersine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde 'nin hizmetleri ve dönemi SSK'sı da vardı. Erdoğan, "Hatırlayın, 18 sene önce bu hastanelerin hali neydi. SSK genel müdürü iken hastanelerin hali neydi. Bay Kemal'in nasıl bir genel müdür olduğunu görmüşsünüzdür. Allah bunların eline düşürmesin. Şimdiki gibi tek hastanın yattığı oda yoktu. Koğuş sistemi vardı. Tuvaletler rezillik, böyle bir yapı vardı." dedi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 15:39
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 15:47
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Başkan , 'nin açılış dersinde konuştu. Çok önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın gündemindeki konulardan bir tanesi de ve geneş başkanı idi.

"18 SENE ÖNCESİNİ HATIRLAYIN"
Başkan Erdoğan, "Sağlıkta, hastane ve tedavi kurumu sayısını 5 bin 500'e, hastane yatağı sayısını 240 bine, birinci basamak sağlık kuruluşlarının sayısını 14 bin 873'e yükselterek, alt yapıyı güçlendirdik. Hatırlayın, 18 sene önce bu hastanelerin hali neydi. Bay Kemal SSK genel müdürü iken hastanelerin hali neydi.

"HİÇ 'IN PROGRAMINI SEYRETMEDİNİZ Mİ?"
Hiç Savaş Ay'ın programını seyretmediniz mi? Seyrettiyseniz Bay Kemal'in nasıl bir genel müdür olduğunu görmüşsünüzdür. Allah bunların eline düşürmesin. Şimdiki gibi tek hastanın yattığı oda yoktu. Koğuş sistemi vardı. Tuvaletler rezillik, böyle bir yapı vardı. Bir röntgen için 7-8 ay sonraya gün verirlerdi. Bu demektir ki daha çok çalışacağız, bunları bilmeyen vatandaşlarımıza bunları anlatacağız. Sağlık kurumlarını en modern cihazlarla, ambulanslarla donatırken, hekim sayısını 161 bine, sağlık çalışanı sayısını 1 milyon 64 bine yükselttik. Şehir Hastaneleriyle, sağlıkta hizmet standartlarını dünya ortalamasının çok üzerine çektik." dedi.


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