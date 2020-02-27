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Valiliğinden flaş '' açıklaması

Son dakika haberine göre, Valiliği, Denizli Devlet Hastanesinde yeni tip (Kovid-19) vakası iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 20:00
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 20:01
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Valilik 'koronavirüs' iddialarına yanıt verdi

Valiliği, Devlet Hastanesinde yeni tip (Kovid-19) vakası iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik, bazı yerel ve internet sitelerinde yer alan "Denizli Devlet Hastanesinde koronavirüs iddiaları" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 26 Şubat'ta , Kırgız ve Afgan uyruklu 3 kişinin yüksek ateş, burun akıntısı gibi şikayetleriyle Denizli Devlet Hastanesine sevklerinin yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şahısların numuneleri alınmış ve enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alınmışlardı. İran (18), Kırgız (27) ve Afgan uyruklu (21) hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu kişide koronavirüse rastlanmamıştır."

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