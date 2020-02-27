Son dakik haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Mass, İdlib'de sivillere saldırıların 'savaş suçu' olduğunu belirterek, Rusya ve Esed rejimine 'ateşkes' çağrısı yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Mass, İdlib'de sivillere saldırıların 'savaş suçu' olduğunu belirterek, Rusya ve Esed rejimine 'ateşkes' çağrısı yaptı. Ayrıntılar geliyor... İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri - 27 Şubat Suriye İdlib şehit isimleri ve memleketleri İdlib şehidinin eşinden yürek dağlayan paylaşım: “Babasının kızımıza hediyeleri” Son dakika: Esad rejiminin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk 4 sivil öldü
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