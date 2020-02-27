AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 15.20'de 4.3 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Deprem Muğla ve çevresinden de hissedildi.

Depremin derinliği ise 10.85 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

2020.02.27 14:41:23 38.9983 27.8415 11.4 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.27 14:01:25 38.3313 39.1107 25.3 -.- 1.0 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.27 13:58:13 38.2815 38.9503 4.3 -.- 1.2 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.27 13:44:59 36.1620 33.5510 0.0 -.- 1.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.02.27 13:37:50 38.4507 39.2582 9.9 -.- 0.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.27 13:30:37 38.9922 27.8548 10.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.27 12:54:29 38.3817 39.2843 17.9 -.- 1.3 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.27 12:33:21 38.3455 39.0620 13.2 -.- 1.7 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.27 12:22:20 36.9633 39.0848 2.2 -.- 2.0 -.- SEKSENOREN-(SANLIURFA) İlksel

2020.02.27 12:11:37 39.5830 30.6728 18.5 -.- 1.9 -.- DEGISOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel

2020.02.27 12:00:07 40.4037 28.9158 5.4 -.- 2.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.02.27 11:58:58 35.6597 28.4575 3.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.02.27 11:53:52 37.0600 28.2043 21.0 -.- 1.7 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

2020.02.27 11:05:18 39.1317 27.7807 5.7 -.- 1.8 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.27 10:54:41 35.8205 28.1953 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel

2020.02.27 09:55:13 38.1833 38.7008 5.3 -.- 2.2 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.27 09:19:48 37.1463 27.8755 5.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.02.27 08:12:44 39.2287 42.4527 4.8 -.- 2.9 -.- GOLAGILI-MALAZGIRT (MUS) İlksel

2020.02.27 08:09:25 38.5088 39.3115 8.3 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.27 08:02:09 39.0718 27.8167 5.3 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.27 08:01:07 42.1115 34.1180 4.9 -.- 1.6 -.- ABANA ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ) İlksel

2020.02.27 07:40:36 39.0753 27.9352 8.1 -.- 1.6 -.- CANAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel