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Son dakika: Akdeniz'de korkutan ! Muğla ve çevresinde hissedildi | 27 Şubat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 15.20'de Akdeniz'de 4.3 şiddetinde meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 15:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 15:39
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Akdeniz'de korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 15.20'de 4.3 şiddetinde bir kaydedildi. Deprem Muğla ve çevresinden de hissedildi.

Depremin derinliği ise 10.85 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

2020.02.27 14:41:23 38.9983 27.8415 11.4 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.27 14:01:25 38.3313 39.1107 25.3 -.- 1.0 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.27 13:58:13 38.2815 38.9503 4.3 -.- 1.2 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.27 13:44:59 36.1620 33.5510 0.0 -.- 1.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.02.27 13:37:50 38.4507 39.2582 9.9 -.- 0.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.27 13:30:37 38.9922 27.8548 10.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.27 12:54:29 38.3817 39.2843 17.9 -.- 1.3 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.27 12:33:21 38.3455 39.0620 13.2 -.- 1.7 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.27 12:22:20 36.9633 39.0848 2.2 -.- 2.0 -.- SEKSENOREN-(SANLIURFA) İlksel
2020.02.27 12:11:37 39.5830 30.6728 18.5 -.- 1.9 -.- DEGISOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2020.02.27 12:00:07 40.4037 28.9158 5.4 -.- 2.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.02.27 11:58:58 35.6597 28.4575 3.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.27 11:53:52 37.0600 28.2043 21.0 -.- 1.7 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2020.02.27 11:05:18 39.1317 27.7807 5.7 -.- 1.8 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.27 10:54:41 35.8205 28.1953 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2020.02.27 09:55:13 38.1833 38.7008 5.3 -.- 2.2 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.27 09:19:48 37.1463 27.8755 5.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.02.27 08:12:44 39.2287 42.4527 4.8 -.- 2.9 -.- GOLAGILI-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2020.02.27 08:09:25 38.5088 39.3115 8.3 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.27 08:02:09 39.0718 27.8167 5.3 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.27 08:01:07 42.1115 34.1180 4.9 -.- 1.6 -.- ABANA ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ) İlksel
2020.02.27 07:40:36 39.0753 27.9352 8.1 -.- 1.6 -.- CANAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

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