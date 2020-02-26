Bugünkü
Takvim

: 'dan flaş ve açıklaması

haberine göre Dışişleri Bakanlığı ve konusunda önemli bir açıklama yaptı. Rusya'dan yapılan açıklamada Türkiye ile İdlib konusunda 'pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.

  • Güncel
  • 26.02.2020 12:42
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 12:47
ABONE OL
Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanlığı ve konusunda önemli bir açıklama yaptı. Rusya'dan yapılan açıklamada Türkiye ile İdlib konusunda 'pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri