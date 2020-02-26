Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve İdlib konusunda önemli bir açıklama yaptı. Rusya'dan yapılan açıklamada Türkiye ile İdlib konusunda 'pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve İdlib konusunda önemli bir açıklama yaptı. Rusya'dan yapılan açıklamada Türkiye ile İdlib konusunda 'pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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