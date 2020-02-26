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Son dakika: merkezli 13 ilde operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... merkezli 13 ilde /'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.

  • Güncel
  • 26.02.2020 07:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 07:41
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13 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden mahrem imamlarla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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