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Son dakika: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den, Başkan Erdoğan'a tebriği

Son dakika haberine göre , Başkan 'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti. Telefon görüşmesinde iki cumhurbaşkanı, kapsamlı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da görüştü.

  • Güncel
  • 26.02.2020 20:38
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 20:38
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Mirziyoyev'den, Erdoğan'a doğum günü tebriği

, Başkan 'ı yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dolayısıyla telefonla aradı.

MUTLULUK VE BAŞARI DİLEDİ
Görüşmede Mirziyoyev, Erdoğan'a mutluluk ve başarı, dost Türk halkına da refah diledi.

Mirziyoyev, Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklıkların pekişmesine yaptığı büyük katkıyı vurguladı.

Telefon görüşmesinde iki cumhurbaşkanı, kapsamlı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da görüştü.

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