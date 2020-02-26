İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Rusya, rejim güçlerini en üst düzeyde destekliyor. Hava kuvvetleri noktasında da desteğini veriyor.
911 Kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadeleye mecbur değil, mahkumuz.
MOSKOVA'YA SİTEM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Rusya'ya net mesaj gönderdi:
ŞU anda Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu Sayın Putin ile üst düzeyde görüşüyorum...
RUSYA Suriye rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var.
911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız da onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Bütün bu tacizler, bütün bu sınırımıza olan yüklenmeleri neyle izah edeceğiz.
DÖRTLÜ zirve ile ilgili Sayın Macron, Sayın Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat 5 Mart'ta Sayın Putin ile yüz yüze görüşmemiz olabilir.
BİZİM Libya'da 2 tane şehidimiz var. Şimdi ben bunu açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var, evet var.
BAY Kemal şunu da sorsun 'Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var' veyahut da 'Sudan'dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var'... Ama Suriye Milli Ordusu'nun oraya gidişinin manevi bir değeri var. Bundan Bay Kemal anlamaz.
HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
AZERBAYCANTürkiye arasında 2019 yılında ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artarak 4,4 milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, "2023'e kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan, Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için gittiği Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tespih hediye etti.
911 Kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadeleye mecbur değil, mahkumuz.
MOSKOVA'YA SİTEM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Rusya'ya net mesaj gönderdi:
ŞU anda Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu Sayın Putin ile üst düzeyde görüşüyorum...
RUSYA Suriye rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var.
911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız da onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Bütün bu tacizler, bütün bu sınırımıza olan yüklenmeleri neyle izah edeceğiz.
DÖRTLÜ zirve ile ilgili Sayın Macron, Sayın Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat 5 Mart'ta Sayın Putin ile yüz yüze görüşmemiz olabilir.
BİZİM Libya'da 2 tane şehidimiz var. Şimdi ben bunu açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var, evet var.
BAY Kemal şunu da sorsun 'Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var' veyahut da 'Sudan'dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var'... Ama Suriye Milli Ordusu'nun oraya gidişinin manevi bir değeri var. Bundan Bay Kemal anlamaz.
HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
AZERBAYCANTürkiye arasında 2019 yılında ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artarak 4,4 milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, "2023'e kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan, Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için gittiği Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tespih hediye etti.
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