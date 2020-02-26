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Başkan Erdoğan'a sürprizi! Dakikalarca alkışlandı

Başkan 'a Grup Toplantısı'nda yayınlanan bir kliple sürprizi yapıldı. Hazırlanan doğum günü videosu için teşekkür eden Erdoğan, "Bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu. İşte bu klipte izlediniz. Kitap, su, simit... Bunlar çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı" dedi.

  • Güncel
  • 26.02.2020 12:14
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 12:15
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grubu Başkan Erdoğan'ın nü özel hazırlanmış bir kliple kutladı. AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan ve AK Parti Genel Başkanı 'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırlayarak sürpriz yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, söz konusu sürpriz klip için "Hazırlanan bu sürpriz benim için çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi ve oradaki birkaç anekdot çok önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitapevi vardı, orada elde ettiğim imkanlarla aldığım ilk eser Hukuk-u İslamiye Kamusuydu.



Taksitlerini simit, su satarak ödemiştim. O günden bugüne de bu şekilde geldik. Böyle başlayan bir hayat, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev kütüphane... Şüphesiz ki kitap bizim için en önemli yol arkadaşı. Her kitap bir alimdir. Onun için kitap saygıdeğerdir. Kitap bizim medeniyetimizde büyük öneme haizdir. Hazırlanan bu kısa da olsa takdim de sizlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.." dedi.

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