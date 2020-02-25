Malatya'nın Kale ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.



Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.26 02:03:35 38.2910 38.7567 5.3 -.- 5.1 5.0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.02.26 02:03:36)2020.02.26 01:28:12 38.4215 44.3252 5.0 -.- 4.2 4.2 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel2020.02.26 01:18:47 38.9828 27.8568 8.9 -.- 2.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.02.26 01:13:09 38.6130 39.4718 3.5 -.- 1.9 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel2020.02.26 01:06:47 38.2658 38.9465 27.8 -.- 1.4 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel2020.02.26 00:52:48 38.9910 27.8590 11.3 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.02.26 00:39:30 39.0100 27.8643 11.5 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.02.26 00:36:59 38.9923 27.8420 4.5 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.02.26 00:16:19 38.3187 38.8700 12.9 -.- 1.8 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.02.26 00:12:10 38.4132 39.5223 7.6 -.- 1.1 -.- YENIBAHCE-MADEN (ELAZIG) İlksel2020.02.26 00:05:54 39.1228 27.8082 9.6 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.26 00:02:21 39.1268 27.8008 10.5 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.26 00:02:06 38.3617 39.1708 2.3 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.02.25 23:53:20 38.3013 38.7953 1.3 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.02.25 23:39:02 38.9565 27.8647 9.0 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.02.25 23:31:44 40.7447 29.0818 12.1 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel2020.02.25 23:30:13 39.1072 27.8212 6.2 -.- 2.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.25 22:58:10 38.9793 27.8595 5.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.02.25 22:37:31 39.0858 27.8303 12.0 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.25 22:34:59 39.1063 27.8087 6.0 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.02.25 22:25:04 38.3960 39.2077 2.3 -.- 1.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.02.25 22:07:01 39.1925 40.3167 13.0 -.- 2.4 -.- ALAGOZ-KIGI (BINGOL) İlksel