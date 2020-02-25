Malatya'nın Kale ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.
SON DEPREMLER LİSTESİ2020.02.26 02:03:35 38.2910 38.7567 5.3 -.- 5.1 5.0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.02.26 02:03:36)
2020.02.26 01:28:12 38.4215 44.3252 5.0 -.- 4.2 4.2 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.26 01:18:47 38.9828 27.8568 8.9 -.- 2.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 01:13:09 38.6130 39.4718 3.5 -.- 1.9 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.02.26 01:06:47 38.2658 38.9465 27.8 -.- 1.4 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.26 00:52:48 38.9910 27.8590 11.3 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:39:30 39.0100 27.8643 11.5 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:36:59 38.9923 27.8420 4.5 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:16:19 38.3187 38.8700 12.9 -.- 1.8 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 00:12:10 38.4132 39.5223 7.6 -.- 1.1 -.- YENIBAHCE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 00:05:54 39.1228 27.8082 9.6 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:02:21 39.1268 27.8008 10.5 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 00:02:06 38.3617 39.1708 2.3 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.25 23:53:20 38.3013 38.7953 1.3 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.25 23:39:02 38.9565 27.8647 9.0 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.25 23:31:44 40.7447 29.0818 12.1 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.02.25 23:30:13 39.1072 27.8212 6.2 -.- 2.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.25 22:58:10 38.9793 27.8595 5.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.25 22:37:31 39.0858 27.8303 12.0 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.25 22:34:59 39.1063 27.8087 6.0 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.25 22:25:04 38.3960 39.2077 2.3 -.- 1.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.25 22:07:01 39.1925 40.3167 13.0 -.- 2.4 -.- ALAGOZ-KIGI (BINGOL) İlksel
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