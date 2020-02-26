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'tan mesajı!

, ’nın 27’inci yıl dönümüne ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, yaptığı videolu paylaşımda "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 11:19
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 11:19
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Bakan Albayrak'tan Hocalı Katliamı mesajı!

Twitter hesabından 'nın 27'nci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." diye yazdı.

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