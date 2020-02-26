Son dakika haberleri... Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

23 Kasım 1964 tarihinde Adana'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Aynı Fakültede 1996 yılında doçent oldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 2002 yılında atandı ve burada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kurdu. 2003 yılında profesör oldu.

Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkalığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

Mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösteren birçok derneğin yöneticiliğini yaptı. 12 Haziran 2011'de 24. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye seçildi. TBMM Dışişleri, Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında çalıştı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu ve Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl İli Gönüllü Milletvekilliğini üstlendi, 7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem ve 1 Kasım 2015 tarihinde 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye seçildi. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma için Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey üyesidir. Çalıştığı alanlarda 13 kitabın yazarı/editörü/hazırlayıcısıdır. Yayınlamış çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve iki çocuk babasıdır.

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