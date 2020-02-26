CHP'de kurultay tarihi yaklaşırken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. CHP'nin 37. Olağan Kurultay'ı 28-29 Mart tarihinde yapılacak. Tarih yaklaştıkça da kulisler hareketlendi.

Muharrem İnce aylar öncesinden delegelerin destek vermesiyle Kurultay'da aday olacağını açıklamıştı. Selin Sayek Böke, Umut Oran CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın isimleri Genel Başkanlık için geçiyordu. Son dakika haberi ise bugün geldi.

CHP'DE GENEL BAŞKANLIK İÇİN İLK ADAY AYTUĞ ATICI

CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı genel başkanlık için aday olacağını duyurdu. CHP'li Atıcı, adaylık süreciyle ilgili bugün saat 12.00'de açıklama yapacağını duyurmuştu Sosyal medya hesabı Twitter'dan da adaylığını resmen duyuran Atıcı, "Sosyal demokrasinin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı yepyeni bir öykü yazmanın tam zamanı! Sessiz kalma özgür kal" ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Atıcı, CHP Mersin İl Başkanlığı'nda, partisinin 37. Olağan Kurultay'ında genel başkanlığa aday adaylığını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Partisinin düzenleyeceği kurultayının demokrasi şölenine dönüşeceğini belirten Atıcı, CHP'nin kurultaylarının Türkiye'ye ve partilerine yeni rotalar çizdiğini dile getirdi.

Yeni bir öykü yazmak için yola çıktığını vurgulayan Atıcı, şöyle devam etti:

"Yeni öykü derken, bu yepyeni bir parti kurmak, partiyi tamamen yenilemek anlamında değil. Partimizin ilkeleri, varmak istediği hedefler çok güzel, demokrasi mücadelesi takdire şayan. Bunu daha ileriye götürmek için yeni öyküler yazmamız gerekiyor. Bu öyküyü hep birlikte yazacağız. Bu öykü buram buram demokrasi kokmalıdır. Elbette özgürlük ve eşitlik melodileriyle bezenmelidir. Bu öykünün her satırında adalet duygusu olmalıdır. Bu duyguyu herkes hissetmelidir."

"PARTİLİLERİMİZ REFORMU CİDDİ BİR ŞEKİLDE İSTEMEKTEDİR"

Atıcı, CHP'de bunları yapmak için ciddi reformlara ihtiyacın olduğunu belirterek, "Partililerimiz reformu ciddi bir şekilde istemektedir. Yüksek bir sesle istemektedir. Adeta haykırmaktadır. CHP'de iyiye doğru gelişim, değişim isteği hepimizin kulağını çınlatıyor. Hepimiz bunları duyuyoruz." diye konuştu.

Bu reform arayışını CHP'nin bugüne kadar biriktirdiği akıl ve tecrübeyle yapacaklarını dile getiren Atıcı, reformların kendilerini birkaç adım ileriye götüreceğini ifade etti.

"BİR BAŞARISIZLIK GÖSTERGESİDİR"

Reformlardan en önemlisinin başarısızlık kriterinin ortaya konulması olduğunu vurgulayan Atıcı, şunları söyledi:

"Başarısızlığın tanımını ortaya koyduğunuz zaman ve bu tanıma uyan yöneticilerin artık o görevden ayrılmaları gerektiğini söylediğiniz ve bunu uyguladığınız zaman bunun adı reformdur. Örneğin yerel veya genel seçimlerde CHP'nin kendi adına aldığı oy, bir önceki seçimlerde aldığı oy oranından bir milim daha düşük çıkması bir başarısızlık göstergesidir ve hangi kademede olursa olsun bu kademedeki yöneticilerimizin başarısız kabul edilmeleri ve o görevi bırakmaları elbetteki bir reform olacaktır."

Aytuğ Atıcı, partisinin genel başkanı olduğunda bu reformların daha fazlasını uygulamaya ve karar mekanizmalarına kabul ettirmeye çalışacağını vurguladı.

Hedeflerinin iktidara gelmek olduğunun altını çizen Atıcı, "Hayallerimi gerçekleştirmek ve bu duygularımı Türkiye'nin her noktasına taşımak üzere 28-29 Mart'ta yapacağımız partimizin 37. kurultayında CHP'nin Genel Başkan aday adayı olarak buradan bütün halkıma seslenmiş bulunuyorum." dedi.

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Baba adı Şahap, anne adı Lütfiye'dir.

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede doçent oldu. Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.