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Aydın'da uyuşturucu operasyonu!

Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2,6 kilo esrarla yakalananlardan 1'i tutuklandı. Şüphelilerin iş yeri ve çiftlik arazilerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 2 kili 604,73 gram esrar maddesi ile 1 adet dijital hassas terazi ele geçirildi.

  • Güncel
  • 26.02.2020 16:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 16:14
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2,6 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutukladı.

Edinilen bilgiye göre; İncirliova ilçesinde M.K. ve E.K. isimli şüphelilerin iş yeri ve çiftlik arazilerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 2 kili 604,73 gram esrar maddesi ile 1 adet dijital hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ve E.K. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptıkları iddiasıyla adli makamlara sevk edildi. M.K., adli kontrol kararı verilerek salıverilirken; E.K. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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