Bugün ne kandili, Kandil mi, ne kandili? Gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili 2020 yılında 27 Şubat'a denk geldi. Müslümanlar bu tarihte ibadet etmeye daha fazla özen göstererek bu günün faziletinden nasiplerini almak istiyorlar. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur'an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder. Detayları takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ