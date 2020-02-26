Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı ile ilgili skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Gül, yargının FETÖ'üler tarafından tahrip edilmesine rağmen verdiği büyük mücadeleye dikkat çekerek, "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine küstah ifadelere imza attı. Osman Kavala hakkında beraat kararı veren hâkimlere, Hâkimler Savcılık Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmasını hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, hâkimlere hakaret etti.

Kılıçdaroğlu şu çirkin sözleri kullandı:

"Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."