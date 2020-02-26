İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, soruşturma 2018 yılında başladı. Ancak, soruşturmaya delil olarak yapılan dinlemelerin önemli bir bölümü 2019'un ikinci yarısına ait. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin yakalanması için gözaltı işlemi yapılmıştı. Soruşturma dosyasına göre 34 farklı şikâyetçiye karşı 42 eylem gerçekleştirildi.

TAMAMI İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü için savcılık tutuklama talep etti. Üç ayrı sulh ceza hakimliğinin yaptığı sorgu işlemi 6 saate yakın sürdü. Yakup Süt ve kardeşleri Volkan Süt ile Yusuf Süt'ün de olduğu 11 kişinin sorgusunun yapıldığı İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, 11 kişi için de tutuklama kararı verdi.

6 YILDIR YURTDIŞINDAYIM

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yakup Süt (52) hakimlik sorgusunda "6 yıldan beridir ben yurtdışında yaşıyorum. Burada turizm ve inşaat işleriyle uğraşıyorum. Uzun yıllar önce cezaevinde tahliye oldum. Cezamı fazlasıyla çektim. Tahliye olduktan sonra hiçbir suça karışmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bana söylenen iddiaları emniyette öğrendim; suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

240 SAYFALIK İFADE VERDİ

Volkan Süt ise hakimlik sorgusunda, "Ağabeyim Yakup Süt'ün bütün ticari işlerine ben bakıyorum. Detaylı olarak emniyette ifade verdim" dedi. Volkan Süt'ün emniyet ifadesinin 240 sayfa tuttuğu anlaşıldı. Yusuf Süt'ün ise emniyette 180 sayfalık ifade verdiği kaydedildi.

Yakup Süt'ün avukatı Saim Tuğrul ise müvekkili ile ilgili herhangi bir telefon konuşmasının dosyada bulunmadığını belirterek özetle şu savunmayı yaptı: "Yakup Süt ile ilgili bir tane tape yok. Fiziki takip de yok. Sadece geçmişinden dolayı Yakup Süt'ün adı kullanılmış. Bundan Yakup Süt'ün haberi dahi yok. Buradan gitmesinin en büyük nedeni kendisine sıfırdan bir hayat kurmuştur" dedi.

2 AY ÖNCE GELDİ

Yakup Süt'ün bir diğer avukatı Kenan Aşık ise savunmasında "Müvekkilim Yakup Süt'ün 1997'den beri vekâletli avukatıyım. Yakup Süt, yurtdışında yaşadığı son 5 yılda 2 defa gelmiştir. O da annesinin rahatsızlığından dolayı gelmiş" dedi. Av. Aşık, dosyada yer alan suç fiillerini kapsayan dönemde Süt'ün Türkiye'de bulunmadığına işaret etti. Av. Aşık, telefon dinlemelerinde Süt'ün adını kullanan ve tutuklanan isimlerden Ömer Morkoç'u ise 14 Ocak 2020'de ilk kez gördüğüne işaret etti. Av. Mustafa Yağmur ise, bir kısım şüphelinin Yakup Süt'ün adını kullanarak menfaat temin etmiş olabileceklerini kaydetti.

3 SİLAH DA BENİM

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan isimlerden Emrah Süt ise, Volkan Süt'ün şoförü olduğunu, ele geçirilen 3 silahın kendisine ait olduğunu iddia etti. Emrah Süt, söz konusu silahların bulundurma ruhsatının olduğunu kaydetti.

'ÖMER SÜT' OLARAK TANITTI

Bir çok şüpheli ile tapesi bulunan şüphelilerden Ömer Morkoç ise, hakimlik sorgusunda 12 gün emniyette kaldığı için psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Morkoç'un zaman zaman kendisini 'Ömer Süt' olarak tanıttığı bilgisi ifadelerde yer aldı.

SERBEST KALANLAR HAFTADA 3 GÜN İMZA VERECEK

Dün akşam tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen şüpheliler arasında Yakup, Yusuf ve Volkan Süt kardeşlerin yanı sıra, Ömer Morkoç, Bülent Morkoç, Sinan Karabacak, Şükrü Karacaer, Bekir Mutlu, Müdür Onaylı'nın da aralarında olduğu 21 kişi tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Yağmaya azmettirme' suçlaması ile göz altına alınan Murat Karayurt (44), Abdulkadir Coşkun, Cihat Pekgöz, Yunus Şerit'in de aralarında olduğu 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adli kontrol ile serbest kalan şüphelilerden 8'i haftanın üç günü, 4'ü ise haftanın 2 günü karakola giderek imza verecek, yurtdışına ise çıkamayacaklar.