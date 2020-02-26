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lideri , Başkan Erdoğan’ın nü tebrik etti

’nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı , bugün 66 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın nü kutladı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 15:52
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 15:52
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