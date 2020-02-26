Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a doğum günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.
Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi." denildi.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi.
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