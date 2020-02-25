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Son dakika: ve 'dan ortak operasyon! aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre aranan /'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu , ve 'nın 'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 09:41
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 10:35
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MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Yahya Duman etkisiz hale getirildi

Terör örgütü /'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu , ve tarafından Irak'ın bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Interpol tarafından aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman'ın terör örgütüne 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.

MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

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