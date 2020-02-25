Son dakika: Başkan Erdoğan'dan FOX'a tepki: Yalan haber yapmayı bırakın

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a hareket etti. Başkan Erdoğan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Azerbaycan'ı son olarak 15 Ekim'de ziyaret etmiştim. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ise 30 Kasım'da Türkiye'de ağırladık. Sayın Aliyev ile farklı vesilelerle telefonda görüşüyoruz.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki üst düzey ziyaret yoğunluğu, stratejik ortağımızla muhabbetimizin geldiği noktayı da gösteriyor. Azerbaycan ile 2019 yılında ticaret hacmimiz yüzde 25 arttı ancak 2015'te yakaladığımız 5 milyar dolar seviyesinin gerisindeyiz.

Ülkemizin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımları 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan'ın yatırımları ise 20 milyar dolara yaklaşıyor. Bundan sonra da Azerbaycan'ın imar ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.





SORU - CEVAP

(İdlib) Yol haritasıyla ifademiz şu anda malum Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerek Libya'da yaşanan bir süreç var. Öncelikle İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu en üst düzeyde Sayın Putin'le ben görüşüyorum, aynı zamanda bakan arkadaşlarımız da görüşüyor. Bu işin bir de Libya ayağı var. Libya ayağında da Rusya ile görüşmemiz var. Orada Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Bunun yanında Abu Abi yönetimi yer alıyor. Bunun yanında da Wagner denilen Rusya bağlantılı bir grup var. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi olduğunu biz biliyoruz.





Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz. Sayın Putin'le en üst düzeyde görüşmeler yaparak yol haritamıza devam ediyoruz. Bakıyorsunuz Rusya rejime en üst düzeyde destek veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Bizim burada 911 km sınırımız varken, biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız onlar mı olacak? Bütün bu tacizler, sınırımıza oplan yüklenmeler bunu neyle izah edeceğiz? Buna eli bağlı mı duracağız? Şu anda 3.5-4 milyon Suriyeli bizim ülkemizde. Biz insanı, vicdani her türlü değer yargılarını göz önüne alıyoruz.





Rusya'dan heyet yarın ülkemize gelecek. Fakat bu haftasonumu yapılan görüşmelerle ilgili ise, Sayın Macron ve Merkel ile Sayın Putin arasında tam bir ittifak sözkonusuysa değil. Ancak biz en kötü ihtimalle Sayın Putin'le 5 Mart'ta bir araya gelmemiz mümkün olabilir.

KORONAVİRÜS

Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile yaptığı çalışmalar neticesinde en uygun olan neyse biz bu adımı atmak zorundayız. İran'la ilgili aldığımız karar da bunun neticesidir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Çin'de gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyeti korumak zorundayız. Bu Irak olur, İtalya olur. Neresi olursa olsun, tedbirleri almak zorundayız. Burada tereddüt göstermeye hakkımız yok.





FOX'A TEPKİ: YALAN HABER YAPMAYI BIRAKIN

Fox önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin söylemleri de beni ilgilendirmiyor. Rakam da olur, sayısal olarak o ifadeyi de kullanırız. Beni muhalefet mi yargılayacak? Ne diyor muhalefet, gidin Esed'le görüşün diyor.

Bizim kendimize ait Libya'da iki tane şehidimiz var. Bunu açıklarız. Ne diyecek şimdi Bay Kemal?





Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var. O ortak paydalar çerçevesinde burada bulunuyorlar. Suriye'de bizimle beraber olan kardeşlerimiz, orada da beraber olmayı şeref kabul ediyor.