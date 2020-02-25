Bugünkü
Takvim

'de Koronavirüs paniği! 'ye kaçak giren 2 ...

üzerinden ’ye kaçak giren ve ’ye gelen 4 uyruklu den 2’si ’de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtılırken vaka şüphelisi iki kişiden alınan kan örneklerinin ’ya gönderildiği öğrenildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 17:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.02.2020 17:22
ABONE OL
Niğde'de Koronavirüs paniği!

- otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 'ye üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 lı kaçak yakalandı.

Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü i Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı.

2 göçmenden kan örnekleri alınarak 'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 699'a, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 80 bin 147'ye yükselirken; 27 bin 668 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 787 arttı.
Virüs, Çin anakarası dışında İtalya ve İran'da da hızla yayılmaya başladı. İtalya'da dün 4 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kişilerin 60 yaş üzeri kişiler olduğu ve bu kişilerin diğer hastalıklara da sahip oldukları belirtilirken; İtalya'da toplam ölü sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan, dün sabah saatlerinde 157 olan vaka sayısı 229'a çıktı. İran'da ise 61 vakanın bulunduğu, 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Niğde'de Koronavirüs paniği! Türkiye'ye kaçak giren 2 göçmen...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri