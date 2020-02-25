'Paksoy Kardeşler'in beraat gerekçesi belli oldu!

Beyoğlu'nda 2010 tarihinde bir apartman boşluğunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Boston üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin görülen davada Paksoy Holdingin veliahtları Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy kardeşler beraat etmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, dosya kapsamındaki somut delillerin, dinlenen tanık ifadelerinin, bilirkişi raporlarının, Adli Tıp Kurumu raporlarının ve yapılan keşfin değerlendirilmesi sonucunda ölen gencin vücudundaki yaraların "atlama öncesinde oluştuğuna ilişkin en ufak bir delilin elde edilemediği" belirtildi.





CİNAYETE DAİR EN UFAK DELİL TESPİT EDİLEMEDİ

Kararda, cinayet işlenmesini gerektirecek herhangi bir sebep olmadığı, ne olay günü ne de olay öncesine ilişkin olarak taraflar arasında önemsiz dahi sayılabilecek bir hususla ilgili en ufak bir delilin tespit edilemediği belirtildi.



PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ NEDENİYLE ATLADI

Kararda, Nazlı Sinem'in olay öncesindeki bir takım psikolojik problemleri nedeniyle pencereden atladığı ve bu atlama neticesiyle vefat ettiğinin anlaşıldığı, Nazlı Sinem'in olay öncesinde gerek ailevi gerek kişisel durumu gereği psiko-sosyolojik sorunlarının olduğu ve hatta bununla ilgili tedavi gördüğü, eğitimine uygun bir iş bulamamış olması, olaydan bir süre önce eski erkek arkadaşının aralarındaki ilişkiyi bitirmiş olması, babasının boşanmış olduğu annesinden başka bir kişiyle olay günü nişanlanıyor olmasının psikolojik olarak etkilemiş olduğu belirtildi.





SUÇLULUK DEĞİL SUÇSUZLUK PSİKOLOJİSİ

Kararda, sanık Can'ın olayın çok öncesinde uçak biletini almış olmasına, olayı öğrendiğinde bu nedenle hava alanında olmasına ve hatta olay tarihinde geçerli ve süreli ABD vizesinin bulunmasına rağmen olayı öğrendiğinde hemen eve geri gelmesi ve kolluk birimlerine teslim olmasının suçluluk değil suçsuzluk psikolojisinin delilleri olduğu anlatıldı.