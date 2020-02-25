Başkan Erdoğan: 3 milyar kitap dağıttık

Başkan Erdoğan, "Okullardan yarınlara" programında konuştu. Türkiye'de yapılan eğitim reformunun altını çizen Erdoğan, yeni okul ihtiyacına dikkat çekti. Şöyle devam etti: "Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Göreve geldiğimizde eğitim-öğretimi en başa yerleştirdik. Üniversite sayımızı 250'ye çıkardık. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor."
BAĞIŞ ÇAĞRISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yeni okul için hayırseverlere bağış çağrısı yaptı.
BAĞIŞ ÇAĞRISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yeni okul için hayırseverlere bağış çağrısı yaptı.
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