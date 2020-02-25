Başkan Erdoğan: 3 milyar kitap dağıttık

Erdoğan, "Okullardan yarınlara" programında konuştu. Türkiye'de yapılan eğitim reformunun altını çizen Erdoğan, yeni okul ihtiyacına dikkat çekti. Şöyle devam etti: "Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık.Göreve geldiğimizde eğitim-öğretimi en başa yerleştirdik.Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor."Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yeni okul için hayırseverlere bağış çağrısı yaptı.