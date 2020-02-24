Deprem uzmanı uyardı! Depremler uzmanları 29 Şubat tarihine kadar 7-8 şiddetinde yıkıcı deprem olabileceğini dile getirdi. Uzmanlar Türkiye dahil olmak üzere, yeni bir döneme girildiğini ve 7-8 şiddetinde yıkıcı bir deprem olabileceğini duyurdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde her gün deprem meydana geliyor. Depremler sonrası ise fay hatları merak konusu oluyor. Türkiye sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı bulunuyor. Türkiye'nin bir bölümünün deprem tehlikesi içerisinde bulunmasına neden olan fay hatlarının nerelerden geçtiği MTA sayfasında görüntülenebiliyor.

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