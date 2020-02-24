Bugünkü
Takvim

Büyük şok! 'a kadar 7-8 şiddetinde olabilir!

Şoke eden uyarı uzmanlarından geldi. 'de ve dünyada ardı ardına yaşanan depremlere yenileri eklenecek. Depremler uzmanları tarihine kadar 7-8 şiddetinde yıkıcı deprem olabileceğini dile getirdi. Uzmanlar Türkiye dahil olmak üzere, yeni bir döneme girildiğini ve 7-8 şiddetinde yıkıcı bir deprem olabileceğini duyurdu. Türkiye'nin bir bölümünün deprem tehlikesi içinde yer alıyor ve birçok bölgeden fay hattı geçiyor. Fay terimi kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. Peki Türkiye’de kaç tane fay hattı var? Fay hatları nerede, evimin altından geçiyor mu? İşte detaylar

  • Güncel
  • 24.02.2020 12:59
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 13:01
ABONE OL
Büyük şok! 29 Şubat'a kadar 7-8 şiddetinde deprem olabilir!

Deprem uzmanı uyardı! Depremler uzmanları 29 Şubat tarihine kadar 7-8 şiddetinde yıkıcı deprem olabileceğini dile getirdi. Uzmanlar Türkiye dahil olmak üzere, yeni bir döneme girildiğini ve 7-8 şiddetinde yıkıcı bir deprem olabileceğini duyurdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde her gün deprem meydana geliyor. Depremler sonrası ise fay hatları merak konusu oluyor. Türkiye sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı bulunuyor. Türkiye'nin bir bölümünün deprem tehlikesi içerisinde bulunmasına neden olan fay hatlarının nerelerden geçtiği MTA sayfasında görüntülenebiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Büyük şok! 29 Şubat'a kadar 7-8 şiddetinde deprem olabilir!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri