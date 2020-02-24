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Son dakika: 'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi! |

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 'da saat 05.43'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, deprem birçok ilde de hissedildi. Kandilli ise depremin büyükülüğünü 5.0 olarak açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre, ...

  • Güncel
  • 24.02.2020 07:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 07:37
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Manisa'da korkutan deprem!

'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 05.43'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.63 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi. İşte ...

Saat 5.43'de meydana gelen depremin ardından 30'un üzerinde artçı deprem gerçekleşti.

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması:
- "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.

Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.

SON DEPREMLER (24 ŞUBAT 2020)

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